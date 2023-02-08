«الدواء» تحذّر السيدات من تناول عقار لعلاج حب الشباب حال التخطيط للحمل

وجّهت هيئة الدواء المصرية، رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، نصحتهن باتباع بعض التعليمات والإرشادات، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح للحوامل

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ المرأة الحامل عليها التوقف عن تناول بعض الأدوية، مثل «أيزوتريتينوين» المستخدم في علاج حب الشباب قبل الحمل بفترة كافية، حفاظًا على سلامة الجنين، مشيرة الى أهمية التحدث مع الطبيب إذا كان لدى السيدة أي أمراض مزمنة، أو حال تناول أدوية بشكل منتظم، لأن بعض الأدوية قد تضر الجنين، ويجب تغييرها أو إيقافها.​​

الاهتمام بالغذاء الصحي

وشددت الهيئة، على أنّ الغذاء الصحي أثناء الحمل من الأشياء المهمة، فضلا عن الاهتمام بمستوى الفيتامينات في الغذاء، خاصة فيتامين «د»، الموجود في العديد من الأطعمة، وبينها «الأسماك، والألبان، والبيض، خاصة الصفار».