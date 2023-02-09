انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون وقوع إصابات (صور)  

شهدت منطقة بحري بالإسكندرية التابع لحي الجمرك انهيار أجزاء من عقار قديم دون وقوع إصابات، وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث ووضعت كردونا حديديا لمنع مرور المواطنين وقطع التيار الكهربائي عن العقار .

بدأت واقعة انهيار أجزاء من عقار الإسكندرية اليوم، حين تلقى قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا بانهيار عقار قديم في شارع إسماعيل صبرى بمنطقة بحري.

تفاصيل انهيار عقار غرب الإسكندرية

على الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين بالمعاينة عدم وجود إصابات، حيث شاءت الأقدار عدم وجود مارة أثناء سقوط أجزاء من ذلك العقار وهو ما حد من حدوث كارثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير من السير أسفل العقارات القديمة

يذكر أن محافظة الإسكندرية تعرضت خلال الأيام الماضية لمواجهة أمطار غزيرة ورياح شديدة متأثرة بالمنخفض الجوي الذي تتعرض له المحافظة الساحلية .

وحذرت محافظة الإسكندرية السير أسفل العقارات القديمة المهددة بالانهيار حفاظا على سلامة المواطنين.