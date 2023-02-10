إجراء 4 عمليات منظار نسائي للمرة الأولى في مستشفى مشتول السوق بالشرقية

قام الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى مشتول السوق المركزي بالشرقية، بقيادة الدكتور أحمد أسامة، أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بالمستشفى، ومشاركة الدكتورة سوزان الشامي، أخصائي الحقن المجهري وعلاج العقم، وتحت إشراف الدكتور عادل شوشة، مدير المستشفى، بإجراء 4 عمليات منظار لنساء، وذلك للمرة الأولى بمستشفى مشتول السوق المركزي.

4 عمليات بالمنظار لنساء

جاء ذلك في إطار الدعم المتواصل لتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفاصيل إجراء العمليات الجراحية

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أن العملية الأولى نجحت في استئصال كيس من المبيض لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، والعملية الثانية تسليك أنابيب فالوب وفك الالتصاقات المسببة لتأخر الحمل، والعملية الثالثة كانت منظار استكشافي لتشخيص أسباب العقم لدى سيدة تبلغ من العمر 36 عاما، والأخيرة منظار استكشافي لاستخراج لولب مفقود بالبطن، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعات اللازمة لجميع الحالات، وجميع الحالات بحالة جيدة وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمدير المستشفى وللفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.