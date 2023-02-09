«الصحة»: لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، قائلًا إن الأمر سهل وبسيط ولم يتغير ولا صحة لتغيره، وعلى المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية.

كيفية استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في حال موافقة اللجنة الثلاثية على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع مجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في «صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية».

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان أصدرت أكثر من 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، يأتي ذلك في إطار رفع العبء على المواطن، وخاصة غير القادرين من المواطنين وتوفير الخدمات الطبية من العمليات الجراحية وغيرها للمواطنين.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الاستفسار عن أى تساؤلات أو شكاوى يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105، لافتًا إلى تزويد الخط الساخن للوزارة بالعديد من الفنيين المتخصصين للرد على شكاوى المواطنين.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن تغيير قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتغيير خطوات التقديم والاستفادة منها .