مساعدات طارئة لتركيا من البنك الدولي ومدير منظمة الصحة العالمية يزور سوريا

أعلن البنك الدولي، مساء أمس الخميس، أنه سيتم إرسال مساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار إلى تركيا، وذلك من أجل دعم جهود الإنقاذ والتعافي عقب الزلزال المدمر الذي ضربها وسوريا المجاورة، مخلفًا سقوط أكثر من 21 ألف قتيل، وفقا لشبكة «العربية نت».

مساعدات طارئة لإعادة إعمار تركيا

من جهته، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان، إننا سنوفر مساعدة طارئة ونجري تقييما سريعا للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة، من أجل تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار تركيا، مضيفًا أن هذه المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الرئيسية في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مليار دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال.

مدير عام منظمة الصحة العالمية يزور سوريا

ومن جهة أخرى، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس، أنه ذاهب إلى سوريا، وقال، عبر حسابه على «تويتر»، إنه في طريقه إلى سوريا، حيث إن منظمة الصحة العالمية تدعم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، وذلك بناء على عملنا في البلاد منذ وقت طويل.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، مارتن غريفيث، سيزور تركيا وسوريا نهاية الأسبوع، وقالت إن «غريفيت» سيزور ولاية غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا، ومدينة وحلب في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أنه سيلتقي السلطات في العاصمة السورية دمشق خلال زيارته.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، ارتفعت إلى نحو 22 ألف قتيل و72 ألف جريح، بحسب ما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.