العثور على جثة شاب في عقار تحت الإنشاء بمدينة السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شاب في أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت أخذ عينه من المتوفى وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان العثور على الجثمان بها تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب في عقار تحت الإنشاء

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «مصطفى. أ. ش»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.