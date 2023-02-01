مسجل خطر ينهي حياة طليقته ويتخلص من الجثة في الصحراء

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بقتل طليقته والتخلص من جثمانها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن المذكور وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه حال تواجده رفقتها بالشقة محل سكنها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة ، قام خلالها بالتعدى عليها بالخنق مما أودى بحياتها وقام بإصطحاب نجليهما (6 سنة ، 7 سنة ) لمنزل والدته وتوجه بجثمان المجنى عليها بالسيارة قيادته "مُستأجرة" لمنطقة صحراوية وقام بإضرام النيران بها ، مستخدماً كمية من البنزين ، وقام بالإرشاد عن مكان الجثمان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.