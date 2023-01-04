محمد عبد السلام عازف الأورج يغادر قسم شرطة الساحل بعد المعارضة على 11 حكما

أفرج قسم شرطة الساحل عن محمد عبدالسلام عازف الأورج، ليغادر قسم الشرطة، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه مساء اليوم الأربعاء، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، إذ قام بتقديم المعارضة على 11 حكما غيابيا صادرة ضده، حسب مصادر مطلعة على التحقيقات.

القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج

وجرى القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج، أمس الثلاثاء، في كمين المظلات دائرة شبرا، وقدم محاميه شهادات من النيابة العامة بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة ضده.

معارضة محمد عبد السلام عازف الأورج

وقدم محمد عبد السلام عازف الأورج، معارضة على الأحكام الغيابية الصادره ضده في قضايا تبديد وشيكات بدون رصيد.