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رئيس مركز حقوق الإنسان بالعراق: الشباب أصبح لديه وعي مجتمعي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:42 م | الجمعة 10 فبراير 2023
علي العبادي رئيس مركز حقوق الإنسان بالعراق

علي العبادي رئيس مركز حقوق الإنسان بالعراق

قال علي العبادي رئيس مركز حقوق الإنسان بالعراق، إن المجتمع الدولي يهتم بملف حقوق الإنسان، ويؤكد ضرورة وجود تماس مباشر بين السلطة والحكومات من ناحية والمجتمع.

الشباب العراقي

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو دققنا في جمهورية العراق، نجد أن الشباب العراقي لديه وعي مجتمعي بحقوقه، وفي محافظة البصرة أو بغداد أو كردستان، فقد كانت المطالب متعلقة بالخدمات، ولكن الأمر تغير كثيرا».

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتابع: «منذ عام 2015، لاحظنا أن هذه المطالب ارتفعت إلى مستوى الحقوق السياسية، أي وصلت إلى بنية النظام، وهو ما يؤكد أن هناك وعي متزايد من الشباب، إذ أصبحوا يطالبون بالحقوق، إضافة إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية تدعمهم».

وأكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على تساوي الجميع أمام القانون، كما أن المادتين 37 و38 في الدستور العراقي ألزمتا الحكومة والدولة بالاستماع إلى الشعب العراقي.

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