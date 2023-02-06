سلطات مالي تمهل رئيس حقوق الإنسان في «مينوسما» 48 ساعة للمغادرة

أمهلت السلطات الحاكمة في ‏مالي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام في مالي، المعروفة باسم «مينوسما» جيوم نجيفا-أتوندوكو أندالي، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأضافت السلطات الحاكمة، في بيان، إن قرار طرد جيوم نجيفا-أتوندوكو أندالي، مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات «مجلس الأمن الدولي» بشأن مالي في 27 يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

القرار على خلفية الأعمال المزعزعة للاستقرار

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايجا، إن وزارة الخارجية أعلنت أن أندالي، شخص غير مرغوب فيه، مضيفا في بيان، بالتلفزيون الوطني، إن الاجراء يأتي بعد الأعمال المزعزعة للاستقرار والتخريبية لمسؤول بعثة «مينوسما»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية في في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وجاء قرار السلطات الحاكمة في مالي، بعد استنكار ناشط حقوقي مالي في يناير الماضي، الوضع الأمني ​​في البلاد في كلمة ألقاها أمام اجتماع للأمم المتحدة، واتهم الشركاء العسكريين الروس للحكومة في بلاده بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وفي 27 يناير الماضي، شدد عدة أعضاء في «مجلس الأمن الدولي»، في اجتماع، على استحالة استمرار الوضع الراهن لبعثة حفظ السلام في مالي«مينوسما».

جوتيريش: استمرار مهمة «مينوسما» في شكلها الحالي غير ممكن

وفي وقت سابق، أكد تقرير للأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، أن استمرار مهمة «مينوسما» في شكلها الحالي غير ممكن بدون زيادة عدد الجنود، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

ويزور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، مالي، لمدة يومين، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين، وقالت وزارة خارجية جمهورية مالي، أمس الأحد، في بيان، إنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى البلاد.

ومن المنتظر أن يلتقي لافروف، رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، أسيمي جويتا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.