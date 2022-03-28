وفد «حقوق الإنسان» يزور مركز إصلاح وتأهيل «جمصة».. وضابطات يزرن دور المُسنات

استقبل مركز إصلاح وتأهيل «جمصة» بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، إذ تفقدوا خلال الزيارة مبنى الزيارات وقاعة كبار السن المحلقة بها، والمستشفى الطبي والعيادات الخارجية.

جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع.

كما جرى المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها «أماكن الشعائر الدينية، والملاعب الرياضية، وورشة تأهيل النجارة والحدادة والمعرض الخاص بهما، وورشة الأحذية، والمطبخ، والفرن، ومبنى التعليم والتأهيل، ومعرض المشغولات اليدوية للنزلاء» وكذا المرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على الإمكانات المتوفرة للنزلاء التي توفر الاحتياجات اليومية.

سياسة عقابية حديثة

يأتي ذلك تأكّيداً للسياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم جميع أوجه الرعاية «المعيشية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية» خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

واستمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى، فقد نسقت مديرية أمن سوهاج مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن ناحيتهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وزارة الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

وفى إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم»؛ نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على احتياجاتهنّ من الخدمات الشرطية وتلبيتها فضلاً عن تقديم الهدايا والورود ، وقضاء يوم ترفيهي معهنّ، ولاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

وفي السياق ذاته، نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهم، كما أعربت أُسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الاحتفالات والتي تؤكّد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.