أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك في الأسواق.. البرتقال بـ7 جنيهات

تعد الفاكهة من أكثر الأشياء التي تحتوي على الفيتامينات المختلفة التي يحتاج إليها الجسم، وخصوصا الفاكهة الشتوية التي تحتوي على فيروس سي المقاوم لنزلات البرد، مثل البرتقال واليوسفي وغيرها من الفاكهة الأخرى، لذلك يهتم المواطنون بمتابعة سعرها في الأسواق بشكل يومي.

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، ما يلي:

- كيوي 34.95 جنيه.

- سجل سعر البرتقال نحو 7 جنيهات.

- برتقال بسرة 7.80 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 53.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 48.95 جنيه.

- تفاح أحمر صغير 44.95 جنيه.

- جوافة 31.95 جنيه.

- سجل سعر الكنتالوب اليوم نحو 15.95 جنيه.

- سجل سعر الموز البلدي اليوم نحو 12.50 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ونشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور أبرز أسعار الفاكهة اليوم، كالتالي:

- يتراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و50 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيهًا.

- بلح ثلاجة بين 4 و8 جنيهات.

- التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- الرمان بين 8 و14 جنيهًا.

- كنتالوب بين 4 و10 جنيهات

- مانجو كيت بين 40 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكمثرى المستورد بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس جاء بسعر 42 جنيهًا.

- قشطة بلدي بين 10 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشطة عبد الرازق بين 20 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- تفاح جولدن بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 و31 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق المستورد بين 20 و30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكاكا بين 10 و20 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و9 جنيهات.