زوج ياسمين غيث يكشف تطورات حالتها الصحية بعد الجراحة: في العناية المركزة

كشف زوج الفنانة ياسمين غيث، عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية قبل أيام، داخل أحد مستشفيات القاهرة، لإزالة ورم.

وكتب «حسين» زوج الفنانة ياسمين غيث، عبر خاصية «ستوري» بالحساب الرسمي لزوجته عبر «إنستجرام»: «أنا حسين جوز ياسمين، ياسمين خلصت العملية بنجاح، برجاء الدعاء بتمام الشفاء والتعافي، والخروج من العناية المركزة في المستشفى، يا رب إن شاء الله، وشكرًا لكل من دعا لها».

وكانت الفنانة ياسمين غيث، قد أعلنت خضوعها لعملية جراحية، ودعت متابعيها بالدعاء لها بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

ياسمين غيث لمحبيها: «محتاجاكم جداً»

وكتبت حينها عبر خاصية «ستوري» بحسابها الرسمي على «إنستجرام»: «لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم، محتاجاكم النهاردة أوي تكونوا كده ليا».

ياسمين غيث تناشد جمهورها بالدعاء لها

وتابعت ياسمين غيث: «استودعت نفسي وابني وجوزي وأخويا وأمي وأبويا وأهلي كلهم وأصحابي، لله الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعتكم كلكم الله، يا ضهري وسندي وعيلتي الكبيرة أوي التانية، الذي لا تضيع عنده الودائع».