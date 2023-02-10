أمين «الوحدة الاقتصادية العربية» يشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: تلعب دورا متميزا

أشاد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بقناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا: «القناة تلعب دورا متميزا، نتحدث عن دور قومي مطلوب من جميع وسائل الإعلام الأخرى».

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية

وأضاف الني خلال حواره ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس أنشئ عام 1957 باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وباشر أعماله عام 1964، واتخذ من مصرَ مقرا دائما له.

وتابع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس أنشئ لتحقيق أهدافه الأساسية، وهي حرية انتقال رؤوس الأموال وحرية انتقال البضائع والسلع بين الدول العربية، وحرية انتقال رجال الأعمال، وحرية التملك، وحرية الترانزيت بين الدول العربية.

إنشاء صندوق النقد العربي

وشدد، على أن المجلس حقق عدة إنجازات، منها إنشاء صندوق النقد العربي وأنشأ شركات عربية نوعية متخصصة، مثل الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية للثروة الحيوانية، والشركة العربية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأردف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هذه الشركات هي شركات قابضة منتشرة في الدول العربية بفروعها وتتخذ مقرها في بعض الدول الأعضاء.