«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مهرجان الفوانيس الصيني وبداية العام القمري

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان « مهرجان الفوانيس الصيني.. احتفالات ببداية العام القمري الجديد»، فمع اكتمال القمر في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول، حسب التقويم القمري الصيني، يحتفل الصينيون كل عام بعيد الفوانيس الذي يعلن نهاية رأس السنة الصينية وبداية العام القمري الجديد، حيث يضرب هذا المهرجان بجذوره في أرض التنين منذ أكثر من 2000 عام.

مهرجان كبير يضم العديد من العروض الشعبية والضوئية

وتشهد الصين مهرجانا كبيرا تنظم فيه العديد من العروض الشعبية والضوئية في جميع أنحاء البلاد، يتجول الأطفال والناس من مختلف الأعمار في الشوارع، حاملين الفوانيس الملونة، ويتبادلون التهاني والدعوات بالرزق والرخاء في العام الجديد.

مهرجان الفوانيس من أكثر المهرجانات الساحرة

وتشمل الاحتفالات رقصات دمى ورقية وقماشية يرتديها الاستعراضيون على هيئة الأسد والتنين، وبين المهرجانات التي يحتفل بها في الصين، يبقى مهرجان الفوانيس من أكثر المهرجانات الساحرة التي يستمتع بها الصينيون.