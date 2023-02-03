موعد القسط الأول لشقق جنة المطروحة مؤخرًا: بعد استلام الوحدة بـ 3 أشهر

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تقرير حديث لها أن قيمة القسط الأول من وحدات مشروع «جنة» المطروحة مؤخراً، يُستحق بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مؤكدة أن تخصيص الوحدات يأتي بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

وأكدت الوزارة، في تقرير حديث لها، أن آخر موعد لحجز وحدات الإسكان بمشروعاتها المتنوعة « دار مصر وسكن مصر وجنة والإسكان المتميز والإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي»، يوم 16 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بالإعلان تتضمن 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات «جنة - دار مصر - سكن مصر»، على أن يستمر الحجز ودفع مقدمات الحجز بها حتى الساعة 11.59 من مساء يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com"، على أن يبدأ حجز الوحدات، بداية من الساعة 10 من صباح الأحد الموافق 5 من مارس المقبل، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online.

أماكن وحدات الإسكان المتميز بالمدن

وبالنسبة لحجز وحدات الإسكان المتميز، فيبدأ من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وحجز وحدات «قطامية جاردنز»، من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023.

وطرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة»، كما طرحت 512 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر»، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة «15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة»، و8660 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة «أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر بغرب أسيوط - العلمين الجديدة».

القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة

وأعلنت وزارة الإسكان، أن قيمة جدية الحجز بالنسبة لوحدات «جنة»، تبلغ 100 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات «دار مصر»، تبلغ 80 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات «سكن مصر»، تبلغ 70 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة ويتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية، ولمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة، بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة ويتم تقديم شيكات آجلة قبل استلام الوحدة، ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري، وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري حسل رغبة العميل.

وحدة سكنية بمشروع «الإسكان المتميز»

وطرحت الوزارة 2,291 وحدة سكنية، بمشروعي «الإسكان المتميز»، ذي الطابع الساحلي، و«قطامية جاردنز»، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات الإسكان المتميز من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بينما يبدأ حجز وحدات قطامية جاردنز من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online.

الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة

وطرحت الوزارة 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، في 4 مدن جديدة، وهي رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة، بجانب طرح 500 وحدة سكنية بمشروع قطامية جاردنز، الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.