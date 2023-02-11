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«رابطة الدوري الإنجليزي»: مليون جنيه إسترليني لدعم متضرري الزلزال

كتب:

حسن رمضان
04:01 ص | السبت 11 فبراير 2023
آثار زلزال تركيا-صورة أرشيفية

آثار زلزال تركيا-صورة أرشيفية

أعلنت «رابطة الدوري الإنجليزي»، تقديم مليون جنيه إسترليني لدعم متضرري الزلزال المدمر في تركيا و سوريا.

وارتفعت حصية الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي، إلى نحو 25 ألف ضحية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير الصحة التركي: نواجه محنة صعبة

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قال مساء أمس الجمعة، إن بلاده تواجه محنة صعبة، مشيرا إلى التركيز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح قوجه، ان عدد المصابين جراء زلزال تركيا المدمر ارتفع إلى 80 ألفاً، وأضاف وزير الصحة التركي، أن السلطات ستنشر صور القتلى المجهولين.

 من جانبها، تمكنت السلطات التركية من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 120 ساعة من الزلزال.

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بقلم حسن رمضان