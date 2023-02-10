ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 25 ألف وفاة و80 ألف إصابة

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى 25 ألف شخص، وإصابة أكثر من 80 ألف شخص، مع استمرار فريق الإنقاذ من البلدين في البحث عن المفقودين، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إنقاذ نحو 20 ألف شخص من تحت الأنقاض

وذكر فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، أن قوت الإنقاذ استطاعت أن تنقذ نحو 20 ألف شخص من تحت الأنقاض حتي الوقت الحالي، وفي وجه الخصوص تعد مدينة أنطاكيا هي أكثر الولايات المتضررة من الزلزال.

ويعد زلزال تركيا وسوريا هو أكثر زلزال عنف من أكثر من 1999، بسبب تدميره لآلاف المنازل والمباني السكنية، وتدميره محطات توليد الكهرباء والغاز مع وفاة آلاف المواطنين وخروجهم من منازلهم في البرد القارس.