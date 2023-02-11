ارتفاع عدد وفيات زلزال تركيا المدمر إلى 20 ألف ضحية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، ارتفاع عدد وفيات زلزال تركيا المدمر إلى 20 ألفا و318 شخصا، مشيرة إلى إنقاذ 80 ألفا و88

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن 26 مبنى بات متصدعا في مدينة «أضنة» جنوب تركيا جراء الزلزال المدمر.

من جانبه، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع عدد من نظرائه الوضع الحالي بمنطقة الزلزال المدمر.