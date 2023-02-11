«طاقة النواب»: معرض «إيجبس 2023» يسهم في جذب الاستثمارات البترولية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، هو الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز، حيث يحظى بمشاركة أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية، إضافة إلى كبار المسؤولين ووزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم.

انعقاد «إيجبس 2023» بعد قمة المناخ

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، إن مصر تحولت إلى قبلة للملتقيات العالمية الكبرى، حيث يأتي مؤتمر «إيجبس 2023»، بعد فترة وجيزة من التجمع العالمي الأكبر الذي عُقد في مصر بمدينة شرم الشيخ، وهو قمة المناخ.

وأضاف رئيس «طاقة النواب»، أن النجاح في تنظيم هذا الحدث يعد تأكيدا لنجاح مصر في تنظيم المؤتمرات الكبرى، في ظل اهتمام عالمي كبير في ظروف عالمية صعبة في مجال الطاقة والبترول بسبب آثار الأزمة الروسية على أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، لذا هناك حرص كبير من منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة على حضور فعالياته، والتي تناقش سبل دعم قطاع البترول والغاز، وتعزيز الشراكات الدولية والثنائية والتعاون العالمي واستراتيجيات التصدي للأزمات.

الحدث الأكبر على المستوى الإقليمي

وأضاف «عوض الله»، أن المؤتمر يعد من أكبر الأحداث العالمية، ويهدف لدعم التوجه المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وهو بمثابة فرصة لدراسة سبل تفعيل مخرجات قمة المناخ بين الدول الإفريقية ودول المتوسط، من خلال الاتجاه إلى الاستثمارات والمشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.. دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة»، حيث يضع خطط التنمية وزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة ومشروعات الغاز والبترول، ودعم التوجه لوقف تقلب الأسعار عالميا حيث يشارك كثير من الفاعلين منهم ممثلين لـ«أوبك».

منصة عالمية تجمع قادة صناعة الطاقة

وشدد «عوض الله»، أن المؤتمر يمثل أهمية كمنصة تجمع قادة صناعة الطاقة والبترول وشركات البترول والغاز العالمية والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية، حيث يتم استعراض أحدث التكنولوجيا في المجال وعقد مشروعات وجذب استثمارات جديدة.

وأكد «عوض الله»، أن مصر ستطرح مشروعات وفرص استثمارية، وسعقد مزيدا من الشراكات الدولية، وجذب الشركات الكبرى في مجال الصناعة في مجال البترول والغاز.

وتنطلق، غدا الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، تحت «شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة»، بمشاركة 11 وزيراً للبترول والطاقة، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول، و25 شركة بترول عالمية، ومنظمات بترولية دولية أبرزها منظمات «أوبك»، و«أوابك»، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط.