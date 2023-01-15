خبير طاقة لقناة الحياة: الاكتشاف الأخير امتداد لمسيرة نجاح قطاع البترول في مصر

قال المهندس مدحت يوسف خبير الطاقة العالمي، إن الكشف الجديد في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر مهم للغاية، إذ أنه امتداد جيد جدا لمسيرة ناجحة لقطاع البترول منذ عام 2016، إذ حققت مصر معدلات إنتاجية كيبرة استطاعت من خلالها تلبية كل الاحتياجات المحلية والأنشطة المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «أصبحنا مصدرا مهما من مصادر إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، ولكي نستمر في الإنتاج يجب أن نستمر في الاستكشافات ون يكون لدينا استدامة».

وتابع أن الغاز الطبيعي مصدر للحياة بالنسبة للمصريين، إذ أنه مصدر مهم لإنتاج الطاقة الكهربية، ولتشغيل المصانع والمنازل.