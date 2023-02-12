انتظام الدراسة في الجامعات اليوم

تنتظم اليوم أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 لمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعلىم العالي والبحث العلمي.

الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن كليات الجامعة وعددها 17 كلية استقبلت اليوم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة بمقريها القديم والجديد، وذلك بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، وبدء الفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعًا، وذلك طبقاً للخطة الزمنية، التي تم اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات.

وهنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، الدكتور أيمن عاشور وزير التعلىم العالي والبحث العلمي بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، كما وجه التهنئة أيضاً لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، مؤكداً على الالتزام بجودة البيئة التعلىمية، وتنفيذ كافة توجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ضماناً لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

الاستعداد لاستقبال الطلاب

وأوضح عبد الخالق أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتجهيز المدن الجامعية، بهدف تحسين جودة الخدمات التعلىمية المُقدمة للطلاب، إلى جانب وضع الجداول الدراسية، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخري تباعًا.

كما وجه عبد الخالق بانتظام أعمال المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والذي تستعيد فيه الجامعة أداءها الحضوري الكامل، مؤكداً على تواجد كافة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بهدف تقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعيىمية إلى جانب إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، ما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.