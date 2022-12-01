  انتهاء امتحانات «الميدتيرم» في كليات الجامعات الحكومية والخاصة

انتهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2022-2023 «الميدتيرم»، للعام الجامعي الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية والجداول التي أقرها المجلس، وأكد عدد من رؤساء الجامعات عدم رصد أي مشكلات بشأن أعمال امتحانات الميدتيرم، وأنها صارت بصورة منتظمة وهادئة مع التشديد على تطبيق ضوابط الأعلى للجامعات.

امتحانات الميدتيرم 2022-2023

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول انتهت في أغلب الكليات دون رصد مشكلات، مؤكداً أن الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي شدد على ضرورة الاستعداد لامتحانات التيرم الأول.

الجامعات الحكومية

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الكليات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، مؤكداً أنه جرى التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.