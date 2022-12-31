«الجامعات الحكومية»: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل وفقاً لتوجيهات والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحان في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا «كوفيد 19» وأن تكون الامتحانات وفقاً لقدرات الطالب المتوسط ولن يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات الدراسية.

الجامعات: لا توجد قرارات بمنع دخول أي طالب

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، المقرر انطلاقها خلال الأسبوع المقبل في الكليات وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ولفت مصطفى عبدالخالق، إلى أن الامتحانات في موعدها دون تأجيل أو تأخير، ولن يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب التعثر في سداد المصروفات.

امتحانات التيرم أول 2023 في موعدها

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الالتزام بكافة القواعد والضوابط والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الجامعي والامتحانات، مضيفاً أنه لن يتم تغيير مواعيد الامتحانات أو تعديلها.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل ستنتظم أعمال الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وأن هناك تشديدات مكثفة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانات وعدم خروج الامتحانات عن المنهج المقرر الذي درسه الطلاب خلال التيرم.