التصريح بدفن جثمان طالبة تناولت قرص حفظ غلال بالخطأ في القليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن طالبة لقيت مصرعها إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ في منطقة الخانكة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي.

الفتاة تناولت قرص حفظ الغلال بالخطأ

وكانت طالبة قد لقيت مصرعها إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقلها لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنها توفيت أثناء محاولة تقديم العلاج لها، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة

وشيع أهالي قرية كفر حمزة الجثمان لمثواها الأخير، وسط حالة من الحزن على رحيلها بهذا الشكل كما تلقت الأسرة العزاء في الراحلة من قبل أهالي القرية.

تفاصيل مصرع طالبة بقرص غلال بالقليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال طالبة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية كفر حمزة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أنها تدعى «م هـ م»، 16 سنة، طالبة مقيمة قرية كفر حمزة دائرة المركز، وتناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديد وجرى على إثرها نقلها لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنها توفيت أثناء تقديم العلاج لها.