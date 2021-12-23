مصرع عامل في تسرب غاز بمجلس مدينة الخانكة.. والسبب أسطوانة بوتجاز

شهد مجلس مدينة الخانكة واقعة مصرع عامل السويتش النونبتجى بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر إختناقة بغاز تسرب من أنبوبة بوتاجاز كانت موجودة بمجلس المدينة، حيث عثر عليه زملاؤه فور وصولهم للعمل صباح اليوم.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة.

بلاغ بمصرع عامل في مجلس المدينة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من العاملين بمجلس مدينة الخانكة، بالعثور على زميلهم «طارق. ا»، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة الخانكة، جثة هامدة بغرفة السويتش، صباح اليوم، فور وصلهم إلى مقر مجلس المدينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمجلس المدينة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة «طارق. ا»، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجاء التقرير الأولى لمفتش الصحة بأن سبب الوفاة استنشاق غاز سام تسرب من أسطوانة بوتاجاز بمجلس المدينة.

محضر بالواقعة ولا شبهة جنائية

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان أسباب تواجد أسطوانة بوتاجاز بالمجلس فى هذا التوقيت.

وقال مصدر بمجلس مدينة الخانكة، إنه لاتوجد شبهة جنائية في الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن بعد التأكد من أن الوفاة طبيعية.