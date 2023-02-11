أشرف عبد الباقي في ذكرى وفاة علاء ولي الدين: «20 عاما مرت وما زال أقرب أصدقائي»

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على إحياء ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، الذي غيبه الموت يوم 11 فبراير عام 2003، وذلك بكلمات خاصة عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام».

وقال الفنان أشرف عبد الباقي، عن الفنان علاء ولي الدين: «ربنا يرحمك يا علاء، زي النهاردة من عشرين سنة اتوفى علاء، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، وبرغم إنه فات عشرين سنة على وفاته، لكنه كان وما زال أقرب صديق ليا».

أشرف عبد الباقي يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: «أول مرة أطلع عمرة كان معاه، واحنا رايحين الكعبة قالي بص في الأرض لغاية ما نوصل والكعبة تبقى باينة وأقولك بص وادعي، ويمكن الحكاية دي بقيت أعملها مع أي حد يعمل عمرة لأول مرة، وادعي لعلاء في حياته، كنت بشوف الخير اللي بيعمله مع ناس كتير واتعلم منه بشكل مباشر وغير مباشر».

أشرف عبد الباقي يكشف كواليس علاقته بأسرة علاء ولي الدين

وأضاف أشرف عبد الباقي: «علاقتنا كانت أكتر من اخوات، ومن خلاله كنت بشوف باقي أصحابنا لأنه كان كريم جدا ومضياف جدا، وفي بيته كنت بحس إني في بيتي، وإن والدته الله يرحمها زي والدتي اللي اتوفت وأنا صغير، وخالد أخوه الله يرحمه، ومعتز ربنا يكرمه ويخليه لأولاده، زي اخواتي، وقت ما كنت أحس إني متضايق أروحله اتكلم معاه وارتاح، ما كانش يعدي يوم إلا لما نتقابل أو نتكلم في التليفون نعرف أخبار بعض».

واختتم الفنان أشرف عبد الباقي، حديثه عن الفنان علاء ولي الدين: «صادف إن يوم وفاته كان أول يوم عيد الأضحى، وبعد ما وقف على الأضحية اتوفى، وكنا على ميعاد يومها في المسرح لعرض مسرحية لما بابا ينام، اللي انتهت بوفاته، ربنا يرحمك يا علاء ويصبر أهلك وأصحابك اللي أكيد ما دام عرفوك عمرهم ماهينسو».