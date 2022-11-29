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أشرف عبد الباقي: «لازم آجي على نفسي في المسرح من أجل الجمهور»  

كتب:

ياسمين محمود
08:55 ص | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
بوستر مسرحية البنك سرقوة

بوستر مسرحية البنك سرقوة

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن المسرح لديه يعني الالتزام، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يتمثل في الاجتهاد في البروفات والعرض لكي يظهر على أكمل وجه.

وأضاف عبد الباقي، خلال استضافته في برنامج «the insider بالعربي»: في السينما ممكن مصورش النهاردة ومصورش بكرة وممكن يكون عندي برد مينفعش أروح، لكن لما يكون عندي برد وصالة فيها ألف شخص، وزمايلي مرتبط قبضهم بهذا العرض، الواحد لا بد أن يجي على نفسه لكي يستطيع أن يحضر العرض ويظهر على أكمل صورة وهذا اسمه التزام.

مسرحية البنك سرقوة

ويشارك الفنان أشرف عبدالباقي في موسم الرياض الفني بالعرض المسرحي «البنك سرقوه»، على مدار 8 أيام كاملة، والذي بدء اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

العرض المسرحي بطولة أشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسلوى خطاب، وعمرو عبد العزيز، ومصطفى سعفان، وآخرين.

ويجسد أشرف عبدالباقي مدير بنك، ويتعرض للسرقة خلال أحداث مسرحية «البنك سرقوه».

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