أبرز 5 شخصيات جسدها علاء ولي الدين في ذكرى وفاته.. منها «الناظر»

يعد الفنان علاء ولي الدين، الذي يمر اليوم 20 عامًا على ذكرى وفاته، واحدًا من أشهر نجوم الكوميديا الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، ولكن لم يحالفه القدر ليغادر الدنيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك في 11 فبراير عام 2003، بعد مسيرة فنية بدأها في ثمانينيات القرن الماضي، وحصوله على أول بطولة سينمائية مطلقة قبل نهاية التسعينيات.

ذكرى وفاة علاء ولي الدين العشرين

عدد من الأعمال شارك بها علاء ولي الدين، الذي وُلد في 28 سبتمبر عام 1963، وارتبط بها الجمهور وحفظ إفيهات الشخصيات التي جسّدها ولازماتها وتستخدمها الأجيال الجديدة «كوميكس» عبر منصات السوشيال ميديا، وفي ذكرى وفاته تستعرض «الوطن» أبرز الوجوه الفنية التي قدمها من خلال السطور التالية:

حبظلم

عام 1985 جسّد علاء ولي الدين شخصية «حبظلم»، نجل المقدم صنقر الكلبي والذي جسده دوره أبو بكر عزت، خلال أحداث مسلسل «علي الزيبق» بطولة فاروق الفيشاوي، وهدى سلطان، وليلى فوزي، وحمدي أحمد، وصلاح قابيل، وسيناريو وحوار يسري الجندي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري.

سمير

عام 1992 جسّد علاء ولي الدين شخصية «سمير»، رجل يسعى للتخلص وانهاء حياته من أعلى سطح مجمع التحرير، خلال فيلم الإرهاب والكباب أمام عادل إمام، وكمال الشناوي، ويسرا، وأحمد راتب، وماجدة زكي، وتأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

حسونة

عام 1997 قدّم «ولي الدين» شخصية «حسونة» خلال فيلم «حلّق حوش»، أمام ليلى علوي، ومحمد هنيدي، وماجدة الخطيب، وعبدالله فرغلي، وفؤاد خليل، وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج محمد عبدالعزيز.

عبود

عام 1999 حظي علاء ولي الدين بأول بطولة مطلقة من خلال فيلم «عبود على الحدود»، أمام حسن حسني، وكريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وغادة عادل، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج شريف عرفة.

عاشور وجواهر وصلاح

عام 2000 جسّد علاء ولي الدين، 3 شخصيات، هي الأب «عاشور» والأم «جواهر» والابن «صلاح»، خلال فيلم «الناظر»، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد حلمي، ومحمد سعد، وحسن حسني، وهشام سليم، وبسمة.