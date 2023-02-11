رئيس الوزراء: 1500 غرفة فندقية جديدة لخدمة منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية طرحت 32 شركة في البورصة وملتزمة تماما بتوقيتات تفصيلية في هذا الشأن لطرح المشروعات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن جولة اليوم تضمنت مشروعا عقاريا هو من أول المشروعات التي أطلقتها الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص.

المشروع العقاري

وأوضح «مدبولي» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام على هامش جولته في عدد من المشروعات بالسادس من أكتوبر، أن المشروع العقاري تم بين الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد المطورين العقاريين.

مجموعة من الفنادق

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشروع يقع في خلفيته منطقة الأهرام وبدأت فكرته في 2015 بعد المؤتمر الاستثماري الذي أطلقته الدولة آنذاك، واليوم تجني ثماره بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروع ليس سكنيا فقط وإنما يتضمن مجموعة من الفنادق على أعلى مستوى، بها أكثر من 1500 غرفة فندقية ستتم إضافتها لطاقة الفنادق بمصر لخدمة منطقة الأهرام سياحيا وكذلك المتحف المصري الكبير بالإضافة لخدمات تعليمية وتجارية وهو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية في تشجيع وتمكين القطاع الخاص والمضي قدما في الفترة المقبلة.