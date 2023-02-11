رئيس الوزراء يتفقَّد مشروع «عاصمة الشمس» بشراكة بين «الإسكان» والقطاع الخاص

خلال جولته اليوم بمدينة حدائق أكتوبر، تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المراحل السكنية الثلاث الأولى بمشروع «عاصمة الشمس Sun Capital» بمنطقة غرب القاهرة، كما شهد تدشين أجزاء جديدة من المشروع.

جاء ذلك برفقة كلٍ من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، وعدد من مسؤولي الشركة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجزء السكني الذي تم الانتهاء من تنفيذه بالمشروع، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.

تدشين أجزاء جديدة من المشروع

كما شهد تدشين أجزاء جديدة من المشروع، تتضمن فندقا ومدرسة دولية وناديا رياضيا، والتي ستبدأ الشركة في تنفيذها لتوفير الخدمات اللازمة لرفع نسبة الإشغالات بالمشروع، بما يحقق خطة الدولة الهادفة إلى نقل التكدس العمراني خارج العاصمة، والانتقال إلى المدن الجديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: يُعد مشروع «عاصمة الشمس Sun Capital» من أوائل المشروعات التي تعاقدت الدولة، مُمثَّلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كما يأتي المشروع ضمن خطة الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون غرب القاهرة عاصمة سياحية لمصر.

وأوضح «مدبولي» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعت إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصت على ضمان ومرونة وتسهيل الإجراءات؛ حيث يقدم التخصيص بنظام الشراكة تسهيلات في سداد قيمة الأرض، لتكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة، وفي المقابل تعود للهيئة حصة نقدية من قيمة الأرض، وكذا حصة عينية من الوحدات بالمشروع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يضم عددا من الفنادق والمنشآت السياحية التي ستجعله نقطة جذب سياحي في منطقة غرب القاهرة، لا سيّما مع قربه من المتحف الكبير وبمواجهة الأهرامات ومطار سفنكس، وهي عناصر تدعم الإقبال السياحي على المنشآت الفندقية الموجودة بالمشروع، كما يضم المشروع جامعة ومجمعا تجاريا إداريا على أعلى مستوى، ومدارس دولية وناديا، مما يجعله وجهة ترفيهية سياحية.

وأكد "الجزار" قدرة قطاع التطوير العقاري المصري على تنفيذ مشروعات بإمكانها المنافسة عالميًا، بما يعكس قدرة الاستشاري والمهندس والعامل المصري على الإنجاز، مهما كان حجم التحديات، ومهما كانت مشقة العمل، بجودة ذات معايير عالمية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان من أجل تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتنمية المزيد من المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة التي تُمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، وكذلك العميل الأجنبي الباحث عن مشروعات بمعايير وجودة عالمية على أرضٍ مصرية، لافتًا إلى التطور الكبير والمتميز في المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital " هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تبلغ 1.1 تريليون جنيه، وتبلغ حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأوضح "الجزار" أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital "هو مشروع سكني سياحي متكامل يقع على مساحة 575 فدانًا، تُخصَّص نسبة 60% منها للجزء السكني بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقي في مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالي مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المشروع يتواجد في موقع استراتيجي ويرتبط بالعديد من المحاور والطرق التي تسهل الوصول منه وإليه من مختلف المناطق المحورية؛ حيث يتصل المشروع من خلال طريق الضبعة بالساحل الشمالي، كما يرتبط من خلال الطريق الدائري الأوسطي مع منطقة شرق القاهرة، مما يجعل المشروع وجهة سياحية يسهُل الوصول إليها من باقي المدن الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الجزء السكني بالمشروع يضم 12 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصميمات عمرانية متنوعة، ويواجه المشروع أهرامات الجيزة، حيث إنه يقع في مدينة حدائق أكتوبر، إحدى مدن الجيل الرابع، وتم تدشينه ليكون نواة لمدينة متكاملة في منطقة غرب القاهرة، تعتمد بالأساس على النشاط السياحي والخدمات المتعلقة به، لكي يصبح مجتمعا عمرانيا متكاملا يضم جزءا سكنيا، وجزءا تجاريا وإداريا، وجزءا فندقيا، ومدارس، ومستشفى دوليا، وأندية رياضية ونوادي اجتماعية، وهي مكونات المدينة العمرانية المتكاملة.

وأعرب المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، عن سعادته وتقديره لزيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمشروع، والتي تعكس اهتمام الحكومة بالجهد المبذول من القطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية والتعمير التي تقوم بها الدولة حاليًا.

وأشار "شكرى" إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية تمثل المراحل الثلاث الأولى بالمشروع، وقامت الشركة بتسليم أكثر من 2000 وحدة للعملاء، ويوجد بالمشروع عدد من الأسر التي تقطنه حاليًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 أسرة خلال العام الجاري، وجارِ تسليم باقي الوحدات وفقًا للجدول الزمني المُحدد مُسبقًا مع العملاء. كما أكد أنه بدأ تنفيذ المشروع منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، استمر العمل خلالها بجهدٍ حثيث، لافتًا إلى أن هذه الفترة شهدت عدة تحديات أبرزها؛ انتشار فيروس كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني، وتأثيرهما العالمي.

ونوه، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، إلى أنه تم التعامل مع هذه الأزمات بحرفية شديدة، وبالاعتماد على عقول وأياد مصرية تثبت دائمًا أنها قادرة على العمل مهما كانت الظروف المحيطة، واليوم يتكلل هذا الجهد المبذول والنجاح الكبير بزيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء التفقدية للمشروع، مؤكدًا أن هذه الزيارة بمثابة شهادة ثقة للمشروع والجهد المبذول به.

وأوضح المهندس طارق شكري، أنه تم البدء في تدشين فندق تديره العلامة التجارية "فيرمونت"، ويضم 400 غرفة فندقية متنوعة و620 وحدة فندقية، بإجمالي استثمارات تبلغ 12 مليار جنيه، والتي تواجه سفح الأهرامات وبارتفاع 60 متر ا أمام الأهرامات مما يجعلها بمثابة أعلى برج مُقام في منطقة غرب القاهرة أمام الأهرامات، مشيرًا إلى أنه تم تدشين فندق تديره العلامة التجارية هوليداي إن وستاي بريدج، وهو أحد فنادق IHG العالمية، وتم إنشاء الفندق بسعة 250 غرفة تديرها هوليداي إن، و150 غرفة تديرها ستاي بريدج، و400 شقة فندقية بجوار المكاتب الإدارية التي تديرها أيضًا IHG العالمية، بإجمالي استثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه.

وقال "شكري": "تم التعاون مع كيانات قوية وناجحة في كافة تفاصيل المشروع، وذلك بما يتناسب مع خطة تطوير مشروع يضاهي المدن العالمية في معايير التصميم والجودة وكفاءة التشغيل، مع مراعاة كافة معايير الاستدامة في التنفيذ بما يتناسب مع خطة الحكومة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية".

ولفت إلى أن المشروع يضم أكثر من 1000 وحدة جاهزة للتسليم للعملاء، والتي كان من المقرر تسليمها خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، مما يعكس حجم الالتزام الذي تتمتع به الشركة في مشروعاتها، والرغبة في التنفيذ مهما كان حجم التحديات المفروضة.

وأضاف: تم تدشين أول مدرسة دولية فرنسية بالمشروع، والتي تضم 73 فصلًا بسعة طلابية تبلغ 1750 طالبا، وهي أول مدرسة دولية تُقام بالمشروع، وسيتبعها المزيد نظرًا للكثافة السكانية المُخطط تواجدها بالمشروع. لافتًا إلى أنه تم تدشين النادي الرياضي الذي يضم كافة الألعاب الرياضية، باستثمارات 600 مليون جنيه، كما تم تدشين النادي الاجتماعي.

وأكد المهندس طارق شكري أن المشروع يضم مجمع مدارس دولية (فرنسي-إنجليزي) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، ويضم 146 فصلًا، بسعة 3500 طالب، وتخطط الشركة لبدء العمل بالمرحلة الرابعة بالمشروع خلال العام الجاري.

وكشف المهندس طارق شكرى عن خطة الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات ذات النشاط السياحي ومتعدد الاستخدامات داخل مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital" بحيث يكون وجهة سياحية في منطقة غرب القاهرة، وألمح إلى أنه من المُخطط تدشين منشأ سياحي جديد بالمشروع تحت مسمى "كريستال بيراميدز"، وجار دراسة العلامة التجارية المسئولة عن إدارة هذا الجزء الفندقي.

وتابع أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المنطقة السكنية بالمشروع بلغت 12 مليار جنيه، وتم توفير 2000 فرصة عمل في الجزء الذي تم تنفيذه، وبدأت أعمال الإنشاءات بالمشروع في يناير 2019، وبدأ التسليم اعتبارًا من يناير الماضي.