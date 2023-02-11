تعاون بين مصرف «أبوظبي الإسلامي» وشركة «فيزا»

وقّع مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»، بروتوكول تعاون مع شركة «فيزا»، الشركة الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمنتجات متطورة وتنافسية، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونى.

ووفقاً للبروتوكول، يتم تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والبدائل الرقمية لعملاء مصرف «أبوظبى الإسلامى»، بما فى ذلك إصدار بطاقات Visa. ويأتى هذا البروتوكول فى إطار طرح مجموعة من الحلول والخدمات الفريدة التى تلائم كافة احتياجات عملاء مصرف «أبوظبى الإسلامى مصر».

وحسب مصرف «أبوظبى الإسلامى مصر»، تسهم هذه الشراكة فى توسيع حجم استخدام البطاقات فى المدفوعات الإلكترونية داخل وخارج مصر بصورة آمنة، يستفيد بها العملاء من تجربة مصرفية مطوّرة.

وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى مصر، عقب توقيع اتفاقية التعاون: «تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقى لالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائنا فى السوق المصرية، ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا التى تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة عالية الجودة وطرق متنوعة للدفع لحاملى بطاقات مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بأنواعها المختلفة؛ وذلك من خلال التركيز على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية».

وأشار عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبوظبى الإسلامى مصر»، إلى أن «هذه الشراكة تأتى فى ضوء استراتيجيتنا فى التوسع وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم فى إتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات مصرف أبوظبى الإسلامى مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع».