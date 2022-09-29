مدير أمن شركة فيزا الهولندية: مجموعي 74% في الثانوية.. وتعلمت البرمجة «أون لاين»

قال المهندس إبراهيم حجازي، مدير فريق أمن المعلومات في شركة فيزا الهولندية، إنه تعلم في المدارس الأزهرية بمصر وكان مهتما بمجالات الكمبيوتر، التي بدأها بالألعاب الإلكترونية، وتعرض حسابه على الألعاب الإلكترونية للاختراق أكثر من مرة، فبدأ البحث والمعرفة في مجال مكافحة الاختراق من خلال الإنترنت، وتعرف على طرق ونظم التشغيل وحصل على أول شهادة في نظم تشغيل الحاسب الآلي والاختراقات وبدأ التدريب في إحدى الشركات بنظام العمل عن بعد وهو في المرحلة الثانوية.

تعلم مبادئ البرمجة أون لاين لمدة 6 أشهر

وأوضح «حجازي» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «مصر تستطيع» أنه تعلم مبادئ البرمجة أون لاين لمدة 6 أشهر، موجها النصيحة للطلاب بتعلم البرمجة التي تمكنهم من دخول مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات «المبرمج الشاطر بيقدر ينجح في كل مجالات الكمبيوتر وفيه فرص عمل كتير جدا متاحة في المجال».

التدريب قبل التخرج

وأشار المهندس إبراهيم حجازي، إلى أنه بدأ العمل بدون مقابل في البداية من أجل التدريب والاستفادة بالخبرات، وبعدها بدأ بمرتب بسيط، وبعد عام من التدريب انتقل لشركة فعلية خلال الدراسة الجامعية ودرس نظم المعلومات التي تتضمن البرمجة وقواعد البيانات وإدارة الأعمال، مضيفا أنه منذ العام الأول في سوق العمل أثبت نجاحه مستندا على الخبرات التي اكتسبها خلال تدريبه قبل دخول الجامعة.

مجموعه في الثانوية العامة

وأكد المهندس إبراهيم حجازي أنه حصل على مجموع 74% في الثانوية العامة لأنه كان مهتما بدراسة البرمجة والتدريب أكثر من المناهج الدراسية، ولم يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة، لافتا إلى أنه تعرض لحالة من الإحباط وقتها ولكنها سرعان ما أدرك الأمر واستكمل دراسته في جامعة خاصة ليدرس ما تعلمه في مجال تخصصه.