إيناس ثروت تحكي عبر قناة الحياة قصة شاب ساعدته العناية الإلهية في الزمالك

قالت إيناس ثروت مقدمة برامج الراديو والتليفزيون، إننا نرى الله وقدرته في العديد من المواقف التي نمر بها في حياتنا اليومية، متابعة «كان في شاب بيشتغل في مطعم في الزمالك، ومسؤول عن توصيل الطلبات، وكان في بداية زواجه ومراته أوشكت إنها تولد، طلب من مديره إجازة عشان يكون جنب مراته، لكن مديره رفض لأن عندهم شغل».

اطمأن على زوجته

تابعت «ثروت»، خلال استضافتها ببرنامج شارع شريف المذاع على قناة الحياة مع الإعلامي شريف مدكور، «فضل مع زوجته على التليفون لحد ما نامت وكان وقت الفجر، ومكنش فيه شغل، فخرج يتمشى في شوارع الزمالك وقت الفجر، ولقى ناس كتير بتتمشى منهم سيدة عجوز ورجل كبير في السن، وفجأة وقع على الأرض وحاول يفوقه لكن مكنش فيه فايدة».

إنقاذ مسن

وأضافت: «الشاب افتكر إنه دايما بيوصل طلبات لدكتور ساكن في نفس الشارع، وجرى على بيت الدكتور وصحاه من النوم، ونزلوا وأنقذوا الراجل ووصلهم لأقرب لمستشفى، الزوجة أعطته مبلغ كبير هو كان في أمس الحاجة إليه، ولما رجع المطعم، اتصل بزوجته، واكتشف إن أخوها المسافر للخارج نزل بشكل مفاجئ ونقلها للمستشفى للولادة، والولد كان مستغرب من قرب ربنا، وإحساسه بالموقف اللى فيه».