موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب محبو القلعة البيضاء، آخر مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري، إذ يختتم الفارس الأبيض النصف الأول من البطولة بمواجهة فاركو، مساء اليوم.

وتستعرض «الوطن» موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة، إذ يسعى الفارس الأبيض للحصول على الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، والعودة للمنافسة، إذ يمتلك 29 نقطة في المركز الرابع، وحال الفوز سيقفز إلى المركز الثاني، في حين يسعى الفريق السكندري للحصول على نقاط المباراة، لتحسين ترتيبه، إذ يقبع في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة، تنطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد «الإسكندرية»، ضمن منافسات الجولة 17 لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباراة الزمالك وفاركو، وتقدم استوديو تحليلي قبل المواجهة يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية وخبراء التحليل.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري، كالتالي:

- الأهلي 37 نقطة

- بيراميدز 31 نقطة

- فيوتشر 31 نقطة

- الزمالك 29 نقطة

- المقاولون العرب 28 نقطة

- الاتحاد السكندري 27 نقطة

- غزل المحلة 26 نقطة

- أسوان 22 نقطة

- المصري 20 نقطة

- سموحة 19 نقطة

- سيراميكا 18 نقطة

- فاركو 16 نقطة

- طلائع الجيش 16 نقطة

- إنبي 16 نقطة

- حرس الحدود 14 نقطة

- البنك الأهلي 13 نقطة

- الإسماعيلي 13 نقطة

- الداخلية 13 نقطة