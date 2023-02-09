تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. إليك خطوات التثبيت

يرغب الكثير من عشاق ومتابعي نادي الزمالك وكرة القدم، في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، بالدور الأول من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

وتأتي القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، أو من خلال مجموعة قناة «بين سبورت بريميوم 1»، والتابعة لمجموعة قنوات «بين سبورتس» الناقل الحصري والوحيد لدوري ابطال افريقيا بعدما حصلت على حقوق البث.

ضبط بث قناة أون تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون.

- اضغط توليف من خلال الريموت كنترول تلقائي، واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32، أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى تثبيتها.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وملعب اللقاء

ويستعد نادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة نادي شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الأول من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط

وتضم مجموعة نادي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا نادي المريخ السوداني، والترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، ويسعى الزمالك خلال اللقاء المنتظر إلى حصد الثلاث نقاط من المباراة وتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد خلال اللقاء، خاصة وأن لقب دوري أبطال أفريقيا يغيب عن الفريق منذ 11 عاما.