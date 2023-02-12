مقتل وإصابة 11 أوكرانيا في قصف روسي على دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، صباح اليوم، أنّ مدنيا لقى حتفه بينما أصيب 10 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم في أخر 24 ساعة.

وقال كيريلينكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية: «في 11 فبراير، قتل الروس مدنيا في منطقة دونيتسك، تحديدا في باخموت، بينما أُصيب 10 آخرون في المنطقة»، مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وأوضح المسؤول الأوكراني، أنّ قوات الدفاع صدت في آخر 24 ساعة 11 هجوما روسيا في إقليمي لوهانسك ودونيتسك.