أعلنت روسيا، استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، بدون شروط مسبقة، إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في مقابلة مع قناة «زفيزدا» الروسية، إن التفاوض بناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.

وأضاف فيرشينين، أنه يجب أن تأخذ المفاوضات مع الجانب الأوكراني بالاعتبار، الأهداف التي أعلنت عنها موسكو، موضحا أن كييف، لا يمكنها اتخاذ قرار الامتثال إلى المفاوضات من عدمه، بل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، هم من يفعلون.

تحذير روسي لـ«واشنطن»

حذرت روسيا، في وقت سابق، من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا، إذ قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الأمر سيعني مشاركة علنية للقوات الأمريكية في الأزمة الأوكرانية.

وأشار أنطونوف، إلى مواصلة الولايات المتحدة، تجاهل الفظائع التي ترتكبها الحكومة الأوكرانية الحالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال رئيس لجنة الدبلوماسية العامة في برلمان القرم، يوري جيمبل، إن أوكرانيا وعديد من دول الغرب، تخطئ في اعتبارها سياسة موسكو الودية ضعفا، محذرا من محاولة كييف، ضرب شبه الجزيرة بصواريخ بريطانية، لأنها ستلقى استجابة بقوة أكبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تأكيدات دولية على ضرورة إنهاء الأزمة

يشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره البرازيلي القلق بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدا على ضرورة العمل على إنهائها، وفقا لما أعلنه لولا دا سيلفا، في تصريحات للصحفيين.

وأكد سفير موسكو لدى العاصمة النتشادية أنجمينا، فلاديمير سوكولينكو، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن دبلوماسية موسكو تحقيق نجاحات.