9 معلومات عن آمال فريد في ذكرى ميلادها الـ85.. مسيرة فنية قصيرة

85 عامًا تمر اليوم على ذكرى ميلاد الفنانة آمال فريد، التي تعد واحدة من نجمات زمن الفن الجميل اللاتي شاركن كبار النجوم بطولات أبرز الأفلام السينمائية في هذا التوقيت، ورغم نجاحها وقدرتها على لفت الأنظار إليها بسبب ملامح وجهها الملائكي ونبرات صوتها الدافئة، إلا أنها لم تستمر في رحاب الفن سوى ما يقرب من 13 عامًا فقط، لتعتزل وتختفي عن الأضواء حتى رحيلها عام 2018.

ذكرى ميلاد آمال فريد

وفي ذكرى ميلاد آمال فريد، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها حسب صفحات ومواقع السينما المتخصصة، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 11 فبراير عام 1938.

- شاركت في برامج الأطفال في الإذاعة مع بابا شارو.

- مشاركتها في مسابقة الوجوه الجديدة بمجلة الجيل هيئت لها الفرصة لدخول عالم الفن.

أول مشاركة سينمائية مع فاتن حمامة

- أول ظهور سينمائي لها وهى في المرحلة الثانوية من التعليم، جاء من خلال فيلم موعد مع السعادة أمام فاتن حمامة عام 1954.

- كانت المشاركة الثانية لها عام 1955 بطولة فيلم ليالي الحب أمام عبدالحليم حافظ، وقام بالغناء لها أكثر من أغنية أبرزها «كفاية نورك عليا»، وعام 1956 شاركته فيلم «بنات اليوم» مع ماجدة، ومن أغنياته «يا قلب يا خالي، ظلموه، عقبال يوم ميلادك».

اختفاء عن الساحة الفنية في نهاية الستينيات

- رصيدها الفني لا يتجاوز 30 فيلما، أبرزها «إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، امسك حرامي، إسماعيل ياسين في الطيران، حماتي ملاك، صراع مع الحياة، أم رتيبة، أنا وبناتي، حكاية جواز».

- آخر ظهور سينمائي لها عام 1968 من خلال فيلم «جزيرة العشاق» مع سمير صبري، لتختفي بعدها عن الأضواء.

- عام 2017 ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار عن الفنانة الكبيرة آمال فريد، بعد انتشار صورتها داخل أحد كافيهات وسط البلد، وتأكيدها أنها تعاني من الوحدة والمرض، وعلى الفور أصدرت وقتها نقابة الممثلين بيانًا تؤكد فيه تكفلها برعايتها وتوفير كل احتياجاتها.

- توفيت يوم 19 يونيو عام 2018.