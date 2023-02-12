مجموعة «استدامة للأبحاث» تنضم لتحالف بحوث التكيف لمواجهة تغير المناخ

حصلت مجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى على عضوية تحالف بحوث التكيف Adaptation Research Alliance (ARA) العالمي رفيع المستوى، إذ يستجيب للتحديات العاجلة التي تواجه المجتمعات الضعيفة من تغير المناخ.

ويضم في عضويته 160 منظمة حول العالم تمثل مراكز التفكير والابحاث والممولين وواضعي السياسات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، وتشترك هذه الهيئات في الالتزام بالبحوث الموجهة للتكيف مع تغير المناخ.

أول منظمة مصرية

مجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى هي أول منظمة مصرية تنضم للتحالف بعد اجتيازها لاشتراطات ومتطلبات عضوية التحالف العالمي، الذي جرى إطلاقه خلال فعاليات النسخة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ COP26 بمدينة جلاسكو البريطانية.

مواجهة مخاطر تغير المناخ

صرح الدكتور ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى ومدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، بأن تحالف بحوث التكيف ARA يعد منصة عالمية فريدة من نوعها لربط البحوث ومقترحات السياسات العامة بالاحتياجات الملحة المتعلقة بمواجهة مخاطر تغير المناخ.

تحقيق مستهدفات الأجندة العالمية للمناخ

ويعزز التكامل بين المؤسسات البحثية ومراكزالتفكير والحكومات والمجتمعات المعرضة للخطر، ويسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة العالمية والوطنية للمناخ، حيث أن منهجية عمل التحالف تدعم البحوث التي يجرى تصميمها من خلال التعاون العادل والمرتكزة على الوصول للحلول ودمج المستفيدين من نتائج هذه البحوث.

وأضاف أن الشريك المؤسس لمجموعة استدامة أن انضمام المجموعة للتحالف، يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه «استدامة» لتطوير حلول فعالة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ومساعدة أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة وشركاء التنمية على تبني سياسات وممارسات مستجيبة لمتطلبات تغير المناخ ومتوافقة مع أهداف وتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050.

حزمة واسعة من التدخلات ذات الصلة

وأشار إلى أن نطاق اهتمام استدامة يشمل حزمة واسعة من التدخلات ذات الصلة، أهمها تعزيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ومراعاة الآثار المالية للتغير المناخ، ودعم المشروعات الخضراء والتمويل المستدام، وتوسيع نطاق تبني إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتحديد وإدارة التاثيرات والمخاطر الاجتماعية للمشروعات، ودعم الالتزام بمعايير العمل اللائق وإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين وللمجتمعات المتأثرة بالمشروعات.

يولى التحالف اهتماما خاصا بتسهيل الوصول إلى التمويل المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ من خلال قاعدة أدلة قوية ومتخصصة، وزيادة قدرة المجتمعات النامية على إجراء واستخدام البحوث التي تؤدي للتوصل لحلول فعالة للتكيف مع تغير المناخ، إضافة الي التمكين المعرفي والتثقيف لتحقيق الاهداف المجتمعية للمرونة المناخية خاصة على مستوى الفئات الضعيفة والمعرضة للتهميش.