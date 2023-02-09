مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر: شكرا للشعب والحكومة على دعم سوريا

نشرت الصفحة الرسمية لمنظمة «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مصر، شكرًا خاصًا لمصر على دعمها للمنكوبين في سوريا، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا

وكتبت المنظمة: «بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا، ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال، شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم».

هذا وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر.