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انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+ 5» برعاية الأمم المتحدة في القاهرة

كتب:

محمد علي حسن
02:16 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+ 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة

اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+ 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+ 5» بالقاهرة عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج القوات المرتزقة من ليبيا

كما أعلن أنَّه تمّ التوصل خلال الاجتماعات عن آلية لتنفيذ خروج المرتزقة، مؤكّدًا الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: «ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن الإقليم كله».

وأضاف المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا: «نسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي توصلنا اليها خلال الاجتماعات».

وتابع المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا: «نجحنا في التوصل لآلية لخروج المرتزقة»، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق وهو خطوة هامة انبثقت من هذا الاجتماع.

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