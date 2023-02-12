القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم، مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، هي belN Sports premium 1، إذ تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت السعودية، و8:30 مساء بتوقيت الإمارات.

ويأتي تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12254.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وقنوات belN Sports، هي صاحبة الحقوق الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا

يحتل فريق مانشستر سيتي، المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا، المركز الـ 11، برصيد 28 نقطة.