ليفربول ضد مانشستر سيتي.. تاريخ مواجهات كلوب وجوارديولا قبل قمة اليوم

يستعرض «الوطن سبورت» تاريخ مواجهات يورجن كلوب المدير الفني ليفربول، وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم السبت، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب كينج باور، في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

والتقى كلوب مدرب ليفربول مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي 23 مرة، انتصر كل منهما في 9 لقاءات، وحسم التعادل بينهما في 5 لقاءات أخرى.

ونجح فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب في إحراز 44 هدفا في شباك مانشستر سيتي، بينما سجل الفريق السماوي 39 هدفًا في شباك الريدز.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يدخل ليفربول المباراة بصفته بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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