موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية خلال منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل الموافق 2 من نوفمبر 2022.

ويستعد مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لمواجهة إشبيلية بقيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري والوحيد للبطولة بعدما حصلت على حقوق البث.

ترتيب نادي مانشستر سيتي بمجموعته قبل لقاء إشبيلية

ويدخل نادي مانشستر سيتي اللقاء وهو يتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، بواقع 5 مباريات خاضها استطاع الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين ولم يتلقي أي هزيمة.

على الجانب الآخر يدخل نادي إشبيلية اللقاء وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط من خلال 5 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في مباراة، وتعادل في مباراتين، وتعرض للهزيمة في مثلهما.

مانشستر سيتي يسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات

ويسعي نادي مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز على نادي إشبيلية لتعزيز صدارته بجدول ترتيب مجموعته، ومواصلة الانتصارات وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

نادي إشبيلية يسعى لخطف الفوز ومحاولة الصعود إلى الدور المقبل

يدخل نادي إشبيلية المباراة وهو يطمع في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي وحصد الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبه في مجموعته ومحاولة الصعود إلى الأدوار القادمة بالبطولة خاصة أنه يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وفارق 6 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.