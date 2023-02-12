توزيع 475 بطانية على الأولى بالرعاية بمركزي البلينا والمراغة في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج توزيع 475 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بقرى الغابات وبني منصور والحرجة بحري والحرجة قبلي والسمطا وبرخيل وبني حميل والساحل بمركز البلينا، وقرى نجع الحاكم ونجع خليفة والبارود وباهوق والضياع بمركز المراغة، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة «ستر ودفا» التي أطلقتها جمعية الأورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وصول الدعم لمستحقيه

وقال، إنه شدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من البطاطين، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

جهود التحالف الوطني

واشاد «شعبان»، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، إضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

وذكر، أن الهدف من التحالف هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.