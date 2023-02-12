اللحظات الأخيرة في حياة معلمة سوهاج.. هنأت طلابها بالدراسة وماتت بالفصل

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج بدفن جثمان معلمة سوهاج، وتسليمه لذويها بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط من مستشفى طما المركزي، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أفاد التقرير الطبي، بأن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة أثناء الشرح بالحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني بمدرسة مشطا الثانوية التجارية التابعة لإدارة طما التعليمية.

وفاة معلمة بسوهاج

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن» أنه تلقى إشارة من إدارة طما التعليمية بسقوط المعلمة «وجدان محروس فرغلي» 47 عاما من مركز لأبو تيج بمحافظة أسيوط، وتقيم بقرية العتامنة بمركز طما، معلمة مواد تجارية بمدرسة مشطا الثانوية التجارية مغشيا عليها أثناء الحصة الأولى وتم نقلها لمستشفى طما المركزي.

وكيل تعليم سوهاج يقدم العزاء

وقدم وكيل تعليم سوهاج التعازي لأسرة الفقيدة وأوضح أن المديرية قد أسرعت بإنهاء الإجراءات لتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير الطبي بسبب الوفاة.

اللحظات الأخيرة بحياة معلمة سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن الفقيدة كانت بصحة جيدة صباحا، وأفاد طلابها بأنها في بداية الحصة هنأتهم ببداية العام الدراسي، وبدأت بالشرح من أول يوم دراسي وأثناء الكتابة على السبورة فوجئ الطلاب بها تسقط أرضا وأسرعوا باستدعاء المدير والمعلمين.

الإخطار الأمني

كما تلقت مديرية أمن سوهاج إخطار بوفاة معلمة بإدارة طما التعليمية ونقلها لمستشفى طما المركزي، وأفاد التقرير الطبي بأن سبب الوفاة أزمة قلبية وتم نفي الشبهة الجنائية.