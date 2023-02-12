جامعة سوهاج تستعد لانطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث لشباب الباحثين

عقد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنه العلمية للمؤتمر العلمي الثامن «الدولي الثالث» لشباب الباحثين، لمناقشة التجهيزات النهائية للمؤتمر استعدادا لعقده يوم الأربعاء 22 فبراير، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالمركز الدولي للمؤتمرات.

مؤتمر شباب الباحثين

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مؤتمر شباب الباحثين الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار 7 دورات سابقة، يعد من المؤتمرات التي حققت نجاحاََ كبيراً، وجمع بين الباحثين من مختلف الدول لعرض أبحاثهم المتميزة في شتى المجالات والعلوم، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

300 مشارك في المؤتمر

وذكر الدكتور حسان النعماني أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر هذا العام أكثر من 300 من شباب الباحثين بين متحدث ومعلق ومستمع من 36 جامعة مصرية وعربية وأفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا، حيث يعد المؤتمر من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، كما سيتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية.

وأوضح كل من الدكتورة صباح صابر، رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات جامعة سوهاج، وأعضاء الجهاز الإداري مديري الإدارات المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس أهميتة العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.