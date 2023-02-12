أمين «أوبك»: حضور الرئيس السيسي يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة

ألقى الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، السيد هيثم الغيص كلمة في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2023»، وفي مستهل كلمته توجه أمين عام «أوبك» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته هذا الحدث المهم في الصناعة النفطية، مشيرًا إلى أنّ حرص على حضور الافتتاح يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة النفط والغاز بشكل خاص، تأكيدا على دور مصر الريادي في أسواق الطاقة.

«أوبك» تحتفل بـ«اتفاق المعادي» التاريخي

وأعرب الغيص، عن سعادته بحضور افتتاح هذا المؤتمر في القاهرة لأول مرة كأمين عام لمنظمة أوبك، مشيرًا إلى أنّ أوبك احتفلت أمس في القاهرة "باتفاق المعادي" التاريخي الذي تم التوصل إليه من قبل الخمس دول المؤسسة لمنظمة أوبك عام 1959 في نادي المعادي واليخت بمصر، والذي مهّد الطريق لإنشاء منظمة أوبك بعدها بعام في بغداد.

مصر وأوبك يعملان دائمًا جنبًا إلى جنب

أضاف الغيص، أنّ مصر وأوبك يعملان دائمًا جنبًا إلى جنب، وأن مصر داعم رئيسي لإعلان التعاون المعروف بـ«أوبك بلس»، الذي أكدت مجموعة العشرين والدول المستهلكة الرئيسية على دوره الإيجابي والبناء في دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد الغيص أنّ «أوبك» ملتزمة بدعم استقرار السوق والاستثمارات بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم جهود خفض الكربون، مشيرا إلى أنّ توقعات «أوبك» الأخيرة أظهرت أنّ الطلب على الطاقة يتزايد وسيصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال العام الحالى، في ظل معاناة صناعة البترول من تراجع الاستثمارات بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

صناعة البترول تحتاج استثمارات تبلغ 12 تريليون دولار حتى عام 2045

وأشار أنّ «أوبك» تتوقع أن صناعة البترول تحتاج استثمارات تبلغ 12 تريليون دولار حتى عام 2045 بواقع 500 مليار دولار سنويا، مشددًا على أهمية الاستثمار في أمن الطاقة كمكون رئيسي للنشاط الاقتصادي، وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة، ودعا الغيص كل المعنيين بشؤون التغيرات المناخية أن ينظروا للقضية بمنظور آخر وأن يعملوا نحو انتقال طاقي يضمن أمن الطاقة للجميع.

وأكد أنّ استضافة مصر الرائعة لمؤتمر المناخ COP27، وفّرت منصة استراتيجية لدعم تحول طاقى متوازن وعادل، وأن COP28 ستنعقد في دولة الإمارات العضو في منظمة «أوبك»، ما يمثل فرصة جديدة لايجاد حلول جماعية ومستدامة.

وفي ختام كلمته، وجّه الغيص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على توفير فرصة لمشاركة الآراء والرؤى والأفكار من خلال مؤتمر إيجبس.