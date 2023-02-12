محمود عباس يشكر الرئيس السيسي على جهوده لدعم القضية الفلسطينية

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومته، والشعب المصري الشقيق، على دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضاله، ورعايتها للمصالح الوطنية ودعمها لإعادة إعمار غزة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، المنعقد في الجامعة العربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بالغ شكره للعاهل الأردني عبدالله الثاني، ملك الأدرن، على مواقفه ودعمه للشعب الفلسطيني دفاعا ونصرة لقضيته العادلة ودولته المستقلة في العاصمة القدس الشرقية.

وأضاف عباس، أنّ الشكر موصول على الجهود المبذولة في إطار الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، متابعا: «نترحم على أرواح ضحايا الزلزال الذي أصاب تركيا وسوريا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين».